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內地倡「就地過年」防疫情傳播

2021-01-28 列印
　　農曆新年將至，內地春運開始，令人擔憂龐大跨省回鄉人流會觸發疫情風險。國家發改委指出，國內聚集性疫情不斷出現，農曆新年臨近，返鄉的人增加，令疫情傳播風險進一步提高，因此提倡「就地過年」，但政策是分級分類，各地在執行時不能擅自加碼，亦不允許有地方採取「一刀切」措施，強調不能阻斷市民出行及返鄉。而衞健委又指，已在各地為高感染風險及重點人群接種新冠疫苗，接種人數不斷增加，截至前日，全國已接種約二千二百七十六萬劑疫苗。

　　此外，內地單日新增七十五宗確診，有五十五宗是本地病例，其中黑龍江佔二十九宗，吉林十四宗，北京四宗、上海一宗，陝西本土新增一宗疑似病例。

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