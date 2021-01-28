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大潭郊野公園驚現戰時逼擊炮彈

2021-01-28 列印
大潭郊野公園驚現戰時逼擊炮彈
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　　赤柱大潭郊野公園山坡發現二戰時逼擊炮彈及多發子彈，警方封鎖山坡及召爆炸品處理課人員到場，檢視後證實為一枚逼擊炮彈（見圖），由於狀態不穩定，要即時引爆，事件中無人受傷。

現場為大潭郊野公園近陽明山莊一處水溪旁的山坡，昨早十一時許，有行山人士途經溪旁發現泥土堆中，有一枚圓柱狀物體，懷疑為炸彈，炸彈附亦有五發子彈，立即報案。警員到場隨即封鎖現場，並召爆炸品處理課人員協助。

　　警方爆炸品專家檢視後，證實為一枚二戰時日本製的逼擊炮彈，炮彈雖然沾滿泥污及生鏽，但仍有爆炸危險，威力與一枚手榴彈相約，由於其狀態不穩定，人員決定現場引爆。至下午二時半成功將炮彈引爆，無人受傷，事後檢走炸彈碎片及子彈。

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