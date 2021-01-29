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「突襲」北角 「東發」封樓居民強

2021-01-29 列印
■住客到樓下接受咽喉和鼻腔合併拭子採樣。
■稍晚歸家的住客，一旦登記進入大廈後，不得離開。
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        新冠肺炎病毒不斷侵襲社區，政府反攻，再施展「突襲式」封區，昨晚七時起將北角東發大廈A、B、C和D座列作「受限區域」，區域內人士須留在處所並按政府安排接受強制檢測，目標在今日上午約七時完成行動。

　　東發大廈C座迄今共有十三人染疫，分佈六個樓層八個單位，其中六號及七號單位有垂直傳播現象。政府專家顧問袁國勇前天到場視察後認為，大廈天井非常狹窄，積滿垃圾，懷疑病毒經煙囪效應傳播。當局已撤走六十多名六號及七號單位住戶。

　　大批警員及身穿全套保護衣的人員昨晚七時在北角東發大廈對外的錦屏街拉起封鎖線，架設鐵馬及搭起多個用作臨時檢測站的帳篷。有居民在封鎖線外停留觀望，暫時不能進出封鎖區。另有附近正在營業的車房被要求關門。
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