湖北蛋價漲三成 凍肉每磅加十元 疫下運輸成本激增 供港糧食大幅搶貴

新冠疫症肆虐逾一年，環球空運及船運大受打擊，多國貨品進出口受限制，令食品供求嚴重失衡。據本報了解，受內地需求緊張、環球物流及運輸成本上漲及貨櫃短缺等因素影響，內地雞蛋過去大半年的價格上漲三成。更有本港糧油供應商預料，罐頭等副食品價格亦上升百分之三至五，連同近年受大眾歡迎的入口凍肉，每磅亦加價五至十元。本港家庭在限客令未放寬前，留家煮食恐要捱貴食材。



臨近農曆牛年，新冠肺炎疫情未止。內地早前受寒潮及貨運防疫措施影響，雞蛋及蔬菜等食品需求緊張，同時影響供貨給本港的穩定性。荃灣雞蛋零售商「謙益雜貨店」持牌人王先生對本報說，自去年年中起，內地蛋的批發價持續上升，一箱三百六十隻湖北蛋的來貨價賣近三百八十元左右，升幅較以往一箱三百元升近兩成六。他說接近新春，蛋價有起有落，「會唔會平番都唔知」，現時的批發成本需轉嫁消費者，「貴嚟貴賣」，每排三十六隻湖北蛋售約四十三元，較以往貴五元。



糧油商指副食品貴5%



市民多留家煮食，糧食存貨需求急增。糧油供應商通泰行負責人李豐年說，疫情下物流業受影響，貨櫃出現短缺，而船運及空運班次亦大減，運貨人員和貨品也要接受檢疫等等，均增加環球物流運輸的成本，估計一般民生副食品升幅有百分之三至五。



統計處數字顯示，上月罐裝肉類物價按年升逾一成，是各項食品中升幅最高。代理各款暢銷罐頭的大發食品有限公司董事總經理林國坤說，過去半年運費升近三成，「貨櫃要爭，貨櫃船又要爭」，價格有起有跌屬正常，但總體而言，受港人歡迎的梅林牌或天壇牌肉類罐頭，供應及批發價「大致都平穩」。



內地菜料增至每斤十元



凍肉方面，大角咀榮發凍肉負責人潘先生對記者說，外國疫情嚴重，影響貨運量及運輸，「個餅（供貨量）係咁多，但又要分畀其他人（零售商）」，推升來貨價，故未來或要調整售價，料每磅或每斤凍肉會加五至十元。



入口蔬菜批發商會會長袁昌說，蔬菜價格普遍維持每斤七元，但內地工人陸續回鄉過年而停工，料未來兩周價錢會「貴番些少，一定會過十蚊」，但望升幅不會太大。



