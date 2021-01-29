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應對港府收緊檢疫 駐港機師遷三藩市

2021-01-29 列印
■聯邦快遞稱，因應港府擬推新政策，暫時把駐港的機師調往美國三藩市。
■港府最快下月起要求機組人員接受十四日的檢疫，以及七日的醫學監察。
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　　本港新冠肺炎第四波疫情持續，港府為控疫，將收緊原先的豁免檢疫安排，最快於下月起要求航空公司的機組人員抵港之後，須接受十四日的檢疫及七日的醫學監察，有關安排將影響空運人手，進而減弱本港對外的空運力。貨運公司聯邦快遞（FedEx Corp.）指出，因應港府擬推新政策，暫時把駐港的機師調往美國三藩市。

避免長時間隔離

　　路透社報道，聯邦快遞向員工發出內部備忘錄，指香港的新檢疫安排實施後，公司認為駐港的機師不適宜長時間被隔離，因此會暫時將他們駐港的機師遷移至三藩市；公司將為受影響的機師及家屬支付所需的酒店費用，同時繼續提供在港的住宿津貼。

　　國泰航空公司周一表示，新規定將嚴重影響客運和貨運服務能力，初步評估或需削減現時客運運力約六成、貨運運力約四分一。

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