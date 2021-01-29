「彩口罩」菌超標12.5倍 海關拘兩人

選口罩，忌貪靚。海關上月在佐敦一間連鎖化妝品店購買一款由本港「愛的家」生產的彩色口罩，化驗結果顯示該口罩含菌量超標十二點五倍，涉違反《消費品安全條例》中使用衞生用品的標準，隨即在全港十二處有售賣該款口罩的零售點及生產地點的搜查，檢獲逾一千五百個口罩，市值四千五百元，拘捕兩名涉案男女。



據悉，售賣涉案問題口罩的連鎖化妝品集團為「卓悅」，行動中被捕的兩名男女，分別為該連鎖化妝品集團的四十七歲女經理及生產商的五十六歲男董事，兩人涉違反《消費品安全條例》被捕，獲准保釋候查。



海關表示，「愛的家」口罩一袋五片裝，售價約十五元，關員在有化妝品集團及其生產商的處所共檢獲三百零二包合共一千五百一十片「愛的家」口罩。海關呼籲市民馬上停用這款產品，商戶如有存貨，要立即下架。



生產商公佈回收



據悉，問題口罩屬「愛的家」旗下「嘉年華系列」，在生產商自家零售點及一個連鎖化妝品集團的零售店售賣。「愛的家」為香港生產商，在九龍區設廠房生產，據悉廠房設無塵間，其產品聲稱符合美國ASTM及歐盟EN標準。海關將進一步化驗該批口罩的所含為甚麼細菌。



「愛的家」在其facebook專頁發聲明指，在十二月推出的「期間限定」中一款百家布印花款式（產品編號：C2），被驗出含菌量超標，需立即回收處理。受影響產品在個別零售商及愛的家網店及門市均有出售，「愛的家」即時停售並會對相關產品展開全面回收工作，回收詳情將於短時間內公佈。又指印花系列原材料是經攝氏二百度高溫生產，初步懷疑某個批次的包裝程序出問題引起事件。對這次造成顧客及零售商的不安及困擾，「愛的家」深表歉意，並願意承擔責任。



呼吸系統專科醫生梁子超指，含菌量與口罩是否噴彩無關，只要生廠商在生產過程中的殺滅細菌措施到位，彩色口罩含菌量不會特別高。



