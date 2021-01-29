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美股中段升554點

2021-01-29 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報三○八五七點，升五百五十四點；納指則報一三三八八點，升一百一十七點。

　　滙控美國預託證券價格見四十二點○二港元，升零點四七港元；騰訊則見六百九十點五一港元，升九點五一港元。

　　紐約期金報每盎司一千八百五十八點九美元，升十美元；紐約期油則報每桶五十二點六六美元，跌零點一九美元。
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