滙控美國預託證券價格見四十二點○二港元，升零點四七港元；騰訊則見六百九十點五一港元，升九點五一港元。
紐約期金報每盎司一千八百五十八點九美元，升十美元；紐約期油則報每桶五十二點六六美元，跌零點一九美元。
新冠肺炎病毒不斷侵襲社區，政府反攻，再施展「突襲式」封區，昨晚七時起將北角東發大廈A、B、C和D座列作「受限區域」，區域內人士須留在處所並按政府安排接受強制檢測，目標在今日上午約七時完成行動。 東發大...
2021-01-29
中國龍頭企業又有新動靜。中國電訊設備商華為依然被美國指是「不可信任的供應商」。有美媒引述消息指中國金融科技企業螞蟻集團，將在中國監管當局的壓力下，擬整合為一家金融控股公司。外界一直關注拜登上台後對華為...
2021-01-29
距離末日僅剩午夜前的一百秒。《原子科學家公報》公佈最新的「末日鐘」時間，繼續將距離末日時間設定為午夜前一百秒，亦是末日鐘自一九四七年設立至今首次連續兩年最接近人類末日的時刻。 世界末日鐘是一座衡量全球...
2021-01-29
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級營業經理鄭琨表示，西灣河嘉亨灣5座中低層G室單位，面積498方呎，兩房間隔，望內園景為主，原叫價約1028萬，議價後以1000萬成交，呎價200...
2021-01-29
美國就業市場數據優於預期，美股周三大跌後，周四美市早段反彈。美股杜指早段曾升521點，見30824點，升幅相當於1.7%。標普指數升1.18%，納指則升1.45%。 蘋果公佈，截至去年12月2...
2021-01-29
西悉尼流浪者能夠在今季澳職「升呢」成前列份子，中場大將杜羅奧斯功不可抹，此子成為球隊的組織策劃者，擺脫去季於阿德萊德聯的不快時光重生。這名三十二歲中場今午再上征途，勢可領軍主場擊退頭五輪只得一勝四負的...
2021-01-29
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
26歲嘅馮盈盈﹙FYY）被爆蜜會「新歡」，原來係大鴻輝興業地產執行董事曹展康（Bobby），Bobby仲有個身家約351億港元嘅「舖王」姐夫梁紹鴻。盈盈坦言對方係朋友純粹請教投資心得。日前盈盈風騷入廠...
2021-01-29
廣華醫院重建地盤有五名工人感染新冠肺炎，但承建商起初只想停工兩、三天。經傳媒披露，承建商才接受停工十四天的規定，事件反映地盤和工地都是爆疫高危地，工人染疫後回家，把病毒帶到多個社區，成為近期疫情沒完沒了的原因之一，政府要加大源頭控疫的力度，盡快與業界商討，提升地盤和工地的抗疫措施。 自新冠肺炎病毒入侵香港，多個地盤/工地先後爆疫，包括葵青貨櫃碼頭、日出康城地盤、啟德地盤、將軍澳藍田隧道地盤等，累計確診人數以百計。港大傳染病學者袁國勇指，地盤/工地工人上班期間染疫，把病毒帶回居所，疑與近期舊區民居爆發疫情的肇因。按此推斷，港府要對症下藥，從源頭消滅病毒。 香港建造商會指，已組...
2021-01-29
明天馬會將播映多場南非賽馬，除了是因為這是南非大賽日，更重要是一、二月是全世界賽馬空檔期。雖然兩年前南非賽馬曾出現易配而投注人無資料，有部份馬迷投訴而獲退款，並曾傳出馬會以後都不會再播南非馬。但上季再來，原因有二。一是根本全季要播廿多海外賽日，難找到足夠賽事；二是南非賽事因時差而於港周末晚上黃金時段，投注一定不會太少。 老張無確實統計，但香港對南非賽事之投注額不會高，甚至可能最低，原因是一般人對南非馬認識不多。不過亦有極少數港人較熟悉，原因是曾有多年，每次周三香港休賽時，澳門馬會都同時轉播南非馬，幾年後確有些港人甚認識南非馬，但一般港馬迷不是了。 這十分諷刺了，由雷誠於八十...
2021-01-29