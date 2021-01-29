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僅46%受訪港人有意打疫苗

2021-01-29 列印
　　首批復星BioNTech新冠病毒疫苗將在下月底到港。港大醫學院最新調查顯示，只有約四成六受訪市民表示有意接種新冠疫苗，較去年六月至十一月的約六成市民接受，有明顯下跌。受訪者不接種疫苗主因為擔心有副作用、質疑安全性。

　　研究團隊指本港願意接受疫苗市民比例，較內地、韓國、美國等國家低。年紀較小、教育程度較高、較富裕的群組，都較少人願意接種疫苗。

　　至於在政府採購的三款疫苗中，最多受訪者接受復星BioNTech疫苗，有五成六人，科興及阿斯利康疫苗分別只有約三成半人接受。

　　身兼政府專家顧問的梁卓偉對結果不感奇怪，認為市民在真正決定接種時會持觀望態度，而指港大醫學院有意在農曆新年後，協助營運社區接種中心。

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