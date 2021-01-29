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南韓輸入個案發現變種病毒

2021-01-29 列印
　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君公佈，昨天確診的南韓輸入個案，經快速測試驗出「N501Y」基因，即在英國及南非流行的變種新冠病毒，詳細分類仍有待檢測。而早前一宗菲律賓輸入個案，亦帶有「N501Y」基因，患者於本月二十一日抵港。

　　張竹君指出，本港至今發現十六宗個案帶有英國變種病毒，兩宗帶有南非變種病毒，加上上述兩宗有待檢測的個案。她稱，現時本地確診個案會進行快速測試，若對「N501Y」基因呈陽性，會立即通知中心，並作詳細分析。

　　此外，張竹君表示，昨天新增的三十八宗本地個案，有六人居於各「指定區域」；二十宗源頭不明個案分佈在港九新界，包括大角咀、牛頭角、大埔、北角等地。

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