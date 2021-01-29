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建造業檢測揪出四確診

2021-01-29 列印
　　多個地盤爆疫，但為地盤工人而設的檢測服務，僅驗出極少數工人染疫。建造業議會聯同香港建造商會在發展局的支持下，去年十二月二十二日推出「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」，為工地人員提供上門檢測服務，至今為九十三個工地逾二萬二千人檢測，檢出四個確診個案，陰性比率為百分之九十九點九八。

　　香港建造商會會長陳修杰稱，業界組織巡查小組，檢視不同工地的防疫措施，例如出入口管理、通風設備、休息室的安排等，並提供相關改善建議。他希望各總承建商繼續加強工地防疫措施，並提升工友防疫意識，使大家能安心工作。

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