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美國男醫護打第二劑輝瑞疫苗後亡

2021-01-29 列印
　　新冠疫苗的安全性受外界關注，在美國加州橙縣，一名六十歲的男醫護人員接種第二劑輝瑞/德國BioNTech疫苗後，出現不良反應，經搶救後不治。當地傳媒報道，死者患有高血壓及輕微肥胖，當局正調查死因，若涉及疫苗安全性將向有關部門通報。美國疫情持續嚴峻，當局預測未來四星期可能會有多九萬人喪生。

　　同時，歐盟近日與英國阿斯利康藥廠就疫苗供應發生爭執，藥廠指因比利時及荷蘭廠房出現問題，只能交付合約訂明的四成疫苗；歐盟指藥廠有責任將英國廠房生產的疫苗交付歐盟。此外，美國輝瑞/德國BioNTech表示，其疫苗能夠有效對付在英國及南非出現的變種病毒。

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