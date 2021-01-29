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外交部責英BNO新安排違諾

2021-01-29 列印
　　英國政府本月三十一日起，接受合資格申請英國國民海外護照BNO的港人，申請簽證到當地工作或留學。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方已多次表明嚴正立場，指出英方違背承諾，一意孤行，反覆炒作英國國民海外護照問題，干預香港事務，干預中國內政，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。他重申，對香港的光明未來充滿信心，任何勢力、任何情況都動搖不到中國政府和人民維護國家主權、安全，維護香港繁榮穩定，反對外部干預的決心和意志。此外，加拿大傳媒日前報道，中國或根據《國籍法》，不再允許港人持有雙重國籍，加拿大當局擔心，三十萬居港加籍公民可能失去領事保護權。

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