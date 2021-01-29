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逾八成僱主贊成設「聘請外傭開支扣稅」

2021-01-29 列印
　　僱主需承擔外傭來港的新冠病毒檢測及入住檢疫酒店的費用。有政黨調查發現，逾五成半僱主擔心外傭感染新冠肺炎，超過八成人贊成設立「聘請外傭開支扣稅」。

　　民建聯訪問逾一千名僱主，近九成受訪者認為政府對僱主保障不足，逾八成人支持設立「聘請外傭開支扣稅」；另有五成五受訪僱主擔心外傭感染新冠肺炎，約一半外傭不願意放假留在家中，近兩成人每月需為外傭增加二千元以上額外開支。該黨建議政府在《財政預算案》推出「聘請外傭開支扣稅」，減輕中產及雙職家庭的財政壓力。

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