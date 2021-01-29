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區議員周偉雄認危駕判社服令

2021-01-29 列印
區議員周偉雄認危駕判社服令
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　　葵青區議員周偉雄（見圖），去年駕車於九龍城撞倒一名老翁，老翁頭部須縫針。周早前承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，昨日在九龍城裁判法院被判社會服務令二百小時，須由三月起計停牌半年。

　　案情指，被告周偉雄（52歲），為獨立民主派及葵青區議員，於去年四月十日，在九龍城衙前圍道與南角道交界，駕駛一輛私家車，向右轉時撞到正在橫過馬路的八十七歲事主呂潮光，當時兩人之間沒任何的障礙物或車輛，周可清楚見到事主。事主事後因而頭部受傷須到醫院縫七針，左腳亦被擦傷、紅腫。辯方早前求情指，周當日因要處理口罩供應問題而感到壓力十分大，專注力不足，所以才會引致事件。另周當時的車速不算高，事主的傷勢亦不嚴重，即日便可出院。

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