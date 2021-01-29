鍾官裁決時指，國旗代表一個國家的尊嚴、統一及領土完整，十分重要。但古卻在眾目睽睽之下，高舉被倒轉及塗污的國旗，更展示給記者拍攝將近二十分鐘，明顯是故意地公開侮辱國旗，裁定其罪成。鍾官判刑時指，古承認涉案國旗上的文字均為其親手書寫，目的是侮辱國旗、政權及中國政府。案發當日，被告的行為有機會鼓動他人情緒而引起其他罪行，或引致不同政見人士間的衝突。加上，被告有十二項案底，其中九項與侮辱國旗有關，並非初犯，刑責嚴重，即時監禁是唯一的判刑選擇，遂以五個月為量刑起點，考慮到其身體狀況，酌情扣減一個月，判囚四個月。
七十四歲的古思堯，現已退休，育有十九歲兒子及九歲女兒。他親自求情時稱明白一定會被判監，但這亦代表他將拿取第十個「合格證書」，「證明三十年來做嘅嘢係啱嘅」，並再次斥責中國是專制的「屠夫政府」，多年來一直打壓異見人士。
他更直指，這不會是他最後一次犯案，若時機允許，他甚至會違反國安法，揚言將「屢敗屢戰」。最後，他要求法庭不要以罰錢及輕判處理，謂「毋須同情我、毋須可憐我、毋須對我仁慈，因為我都唔會對中國政府仁慈」。
案情指，被告古思堯於去年七月十五日，在西九龍裁判法院A座B座地下之間的公眾區以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗。 古早前在庭上承認故意侮辱國旗，但不認罪。