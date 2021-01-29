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多國17議員聯署 聲援港被捕初選人士

2021-01-29 列印
■民主派去年舉行初選。資料圖片
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　　來自美國、英國、澳洲、加拿大等十七名國會議員日前聯署，聲援早前被捕的五十名參與民主派初選人士。其中美國眾議員巴克和佩里在聲明批評，該次大型拘捕行動是《港區國安法》通過後，港府對異見者的最大型打壓，又提到被捕的律師關尚義本身是美國人。

　　英國「跨黨派國會香港小組」聯席主席貝內特和副主席羅辛德爾等，亦有發表聲明，要求停止對民主派人士的「政治檢控」，又指英國應以行動去履行《中英聯合聲明》當中的承諾，確保香港人的權利和自由獲保障。此外，澳洲和加拿大亦有國會議員簽署聲明。

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