﻿偷拍多名女性裙底﻿ 警總文員判﻿囚82天﻿

在警察總部工作的政府文員自一八年起，在行人天橋、電車站、港鐵站等地方，偷拍多名女性的裙底，他昨日在東區裁判法院承認十三項作出有違公德行為罪，被判囚八十二天。



被告林進業（三十八歲）報稱公務員，承認於一八年十二月五日至一九年十一月二十一期間，分別在灣仔軍器廠街行人天橋、灣仔電車站、港鐵香港站等不同的公眾地方，先後偷拍女子X、Y、Z及多名不知名女子的裙底。



辯方求情時透露，被告已婚，育有兩女，分別十八個月大及剛滿月，又呈上多封求情信，證明被告品格良好；被告本來前途光明，有潛質晉升，但現已失去工作。



辯方續稱，被告因壓力大，希望尋求刺激而犯案，沒打算以相片作淫褻用途；犯案與他本性不符，他亦感到非常後悔，已主動求尋心理及精神科治療。事件對被告的家庭造成困擾，他更因而患上抑鬱症，一度有自殺念頭，冀法庭判處緩刑，讓他擔當好丈夫及好父親的角色。



鄭紀航裁判官反駁，偷拍裙底行為是對女性的侮辱。根據案例，這類案件的被告大多都有心理問題，故不構成求情理由。另外，被告初次犯案時，她的大女才十個月大；他被捕後明知會有後果，但仍繼續與妻子生兒育女，誕下細女，故被告的家庭困境也不構成求情理由，終判他即時入獄八十二天。



酒店職員偷拍空姐裙底判社服令



另外，香港JW萬豪酒店的機場服務櫃枱三十七歲男職員陳家樂，於去年蹲在機場扶手電梯，偷拍空姐裙下春光，因電話觸碰到空姐小腿，被當場揭發。警方調查後發現他的電話還藏有另外三名女子的偷拍影片。男職員早前在西九龍裁判法院承認四項作出有違公德行為罪，辯方稱被告因受債務問題困擾而犯罪，現已知道此舉並非正確的釋除壓力方法，劉淑嫻裁判官判被告一百六十小時社會服務令，並告誡並不能再犯，否則將重新判刑。



