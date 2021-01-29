葉劉反駁美國新疆種族滅絕論惹外媒批評

明天馬會將播映多場南非賽馬，除了是因為這是南非大賽日，更重要是一、二月是全世界賽馬空檔期。雖然兩年前南非賽馬曾出現易配而投注人無資料，有部份馬迷投訴而獲退款，並曾傳出馬會以後都不會再播南非馬。但上季再來，原因有二。一是根本全季要播廿多海外賽日，難找到足夠賽事；二是南非賽事因時差而於港周末晚上黃金時段，投注一定不會太少。 老張無確實統計，但香港對南非賽事之投注額不會高，甚至可能最低，原因是一般人對南非馬認識不多。不過亦有極少數港人較熟悉，原因是曾有多年，每次周三香港休賽時，澳門馬會都同時轉播南非馬，幾年後確有些港人甚認識南非馬，但一般港馬迷不是了。 這十分諷刺了，由雷誠於八十...

2021-01-29