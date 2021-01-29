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葉劉反駁美國新疆種族滅絕論惹外媒批評

2021-01-29 列印
■葉劉在社交媒體發文，反駁美國指責中國在新疆進行種族滅絕。
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　　新民黨立法會議員葉劉淑儀昨在社交媒體發文指，美國指責中國在新疆進行種族滅絕，但新疆出身的迪麗熱巴是中國當下最炙手可熱的明星之一，形容她並非「新疆唯一的成功故事」，反問「何來種族滅絕？」有關言論引起外媒記者批評。

　　法新社記者Jerome Taylor指：「新疆不會因為出了個明星，便代表人道罪行沒有發生」。路透社編輯 Gerry Doyle 演繹葉劉的邏輯，戲仿寫道：「因Jimi Hendrix（六十年代最受歡迎的音樂家之一），就證明了六十年代沒有種族主義」。

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