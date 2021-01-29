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警截身懷彈叉男 荷槍實彈搜屋

2021-01-29 列印
　　警方前日在天水圍天耀邨一帶進行反罪惡行動期間，發現一名三十三歲姓黃男子形跡可疑及未有妥善佩戴口罩，違反口罩令遂上前截查，人員調查其間，在他的背包中檢獲一支彈叉及在其手提電話中發現大量兒童不雅照片，以及一些涉及槍械及有關零件的短片及照片。

　　人員其後搜查該疑人元朗及天水圍的兩個單位及一家公司，並在單位內檢獲兩支懷疑氣槍及一批武器，包括自製斧頭、弓、弩、匕首、鋼珠、劍等，以涉嫌藏有攻擊性武器、藏有仿製槍械及作出有違公德的行為拘捕他，昨晚仍將其扣留調查。據悉，被捕男子報稱任職畫畫導師。網上有短片流傳，大批警員一度荷槍實彈搜查天瑞邨瑞心樓一單位。

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