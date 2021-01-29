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孕婦指遭警拖行擬追究

2021-01-29 列印
　　一名四十二歲姓劉孕婦，上周三在土瓜灣外出時被警員截查期間雙方發生爭執，雖然表示自己懷孕及疫情下拒絕與其他截查人士站在一起，以保護胎中骨肉，卻被警員罵「死肥婆」，涉嫌阻差辦公被捕。她事後不適及大量出血早產，誕下男嬰現仍留醫深切治療部。

　　劉婦昨日在一個電台節目表示，她被截停及被要求出示身份證。但她交出身份證及表示自己懷孕七個多月，不欲站到其他截查人士身旁，目的是欲保持社交距離及想保護嬰兒，卻被多名警員包圍指罵。她當時因感到驚慌並喘不過氣，才坐地上並要求叫救護車，但一度被警員將她反鎖雙手，拘捕時拖行及拉扯帶走。她聲稱早產與被捕有關，批評警方忽略其人權，考慮追究。

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