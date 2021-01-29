肝癌患者 TACE手術治療失效 轉用標靶藥物 有助控制病情

中期肝癌患者無法接受手術切除腫瘤根治，猶幸肝功能依然較好，能夠接受局部治療，例如「經動脈栓塞化學療法」（TACE）。不過，這種治療或有損害肝功能的風險，當治療過一段時間，或會因肝功能太差，而無法再次接受相關手術。有外國研究更指，為了維持肝臟機能，當「TACE」治療未能顯著改善病情，可嘗試使用系統性治療，例如口服標靶藥物，保護肝臟同時，有效延長無惡化存活期。



「經動脈栓塞化學療法」（TACE）適用於無法以手術切除的肝癌，特別是當病情進展至中期、肝功能較佳的患者。醫生會在患者的腹股溝位置刺孔，將導管由股動脈置入肝動脈，再將化療藥物注射至肝腫瘤位置，並同時栓塞該部份血管，將高濃度藥物集中於腫瘤，阻斷血管供應之餘，也能減少整體副作用。不過，有研究曾指出，每接受一次「TACE」治療，便會傷害肝功能9%至14%，故此治療必須在兩者之間取得平衡。



肝功能決定治療方案



86歲的劉伯伯（化名）早於2013年確診原發性肝癌，經過局部治療後痊癒，怎料2018年再次發現肝臟有癌細胞，幸而數量較少，醫生決定為他進行「TACE」治療。兩年間，劉伯伯接受多次手術，導致肝功能愈來愈差，他的血管更出現「動靜脈分流」，導致形成一個漏管，令化療無法栓塞於血管內，治療等於失效。主診醫生評估過病情，建議伯伯接受新型標靶藥物，並在療程期間因應狀況調整劑量，減輕他的負擔。



臨床腫瘤科專科李宇聰醫生指出，由於中期肝癌患者的癌細胞仍未擴散，腫瘤並少於5厘米，肝功能相對較好，能夠透過「TACE」手術作局部治療，惟這種治療卻會損害肝功能，患者術前術後均要評估肝功能狀況，如果情況太差，就不能接受手術。近年，有外國研究指出，若然「TACE」治療後半年，病情依然無明顯改善或治療失效，便可接受系統性治療，例如口服標靶藥物。



標靶藥延患者存活期



近年，治療晚期肝癌的新型標靶藥物，經研究證實有效控制病情。李醫生表示，這種「酪氨酸激酶抑制劑」屬於多靶點藥物，能抑制刺激癌細胞生長的接受體，而且副作用較傳統藥物少，能夠維持患者的生活質素。他又引述數據指，針對服用新型標靶藥物的晚期肝癌病人，其無惡化存活期由3.7個月延長至9.2個月，當中亞洲人的表現更為顯著，達到10.2個；腫瘤縮細的比例更比舊藥的9.2%，增至24%。



不過，中期肝癌病人是否適合早於一線治療使用新型標靶藥物，醫學界仍在深入討論。李醫生認為，若然患者的肝功能較好，仍可選擇「TACE」手術以延長控制時間，當有證據顯示「TACE」的療效下降，便可考慮接受標靶藥物治療，前提是必須評估身體狀況及肝功能，以減低用藥的風險。



李宇聰醫生提醒，肝癌的治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。