英公佈港人居留新政策 明起申請 北京反制不承認BNO為旅行證件

中英雙方就英國國民（海外）護照（BNO）的安排持續激起爭論。擁有BNO資格的港人明日（三十一日）起可在網上登記預約簽證，居英六年後符合條件可申請入籍，首相約翰遜對此表示自豪。中國外交部昨正式宣佈，同日起不再承認BNO作為旅行證件和身份證明。特區政府亦宣佈，明日起BNO不能在香港出入境。有移民顧問說，新措施對目前正猶豫是否移民英國的港人有較大影響。



根據新的BNO簽證，所有在一九九七年前出生的港人均合資格，申請人及合資格家屬可以到英國居住、讀書和工作。申請人在五年逗留期內，沒有任何一年離境逾一百八十天，翌年就可申請入籍；申請費可分兩期支付，合共二百五十英鎊（約二千六百港元）。申請人明日下午五時起經英國政府網站申請，再到北角簽證中心辦手續；而在下月二十三日起，可直接在手機應用程式內掃描護照，提出簽證申請。英方估算在計劃實施首五年，最少有約二十五萬人申請到英國。



英國首相約翰遜發表聲明指，為符合BNO身份的港人引入新途徑在英生活和安居，感到非常自豪，「捍衞英國和香港同樣珍視的自由和自治。」在北京，外交部發言人趙立堅說英方徹底改變BNO的性質，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方表示強烈憤慨，並保留採取進一步措施的權利。



港府：不能用作出入境



特區政府指明日起，BNO不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身份證出入境；乘客登機前往香港的航班時，航空公司須要求出示其香港特區護照或香港永久性居民身份證；未持有其他有效旅行證件的非中國籍香港永久性居民，可向入境處申領簽證身份書。



移民公司：申簽證顧慮增多



前保安局局長、新民黨主席葉劉淑儀認為，有關安排是打擊BNO的國際流動性和認受性；至於應否禁止港人持雙重國籍，她指如英國再有敵意安排，中央需考慮是否採取進一步反制。中原移民顧問董事總經理許大衛說，對去向未明的人士而言，申請BNO簽證移居顧慮會較多。