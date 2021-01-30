須出示身份證 每人限每間電訊商購三張儲值卡 港府擬推電話卡實名制

政府擬推電話卡實名登記制度，以打擊利用太空卡犯案，即日起展開一個月公眾諮詢期，期望在本立法年度內完成訂立規例。市民如要使用電話卡，須先向電訊商提供身份證明文件，每名用戶只能向一間電訊商申請三張儲值卡，十六歲以下人士要有成人確認；相關資料需保存至少十二個月。有資訊科技界人士批評諮詢期太短；的士業暫料措施實施初時，會帶來不便。



現時市面上有兩款電話卡，包括透過服務計劃上台的智能卡及匿名太空卡。政府建議推出太空卡實名制度，首階段電訊商要在一百二十日內，建立登記系統及數據庫；第二階段為舊電話卡用戶要在一年內登記，否則服務會失效。



商務及經濟發展局長邱騰華昨說，現時市面上有一千二百萬張匿名電話卡，佔全港流動電話用戶五成六，推行實名制是為了打擊不法之徒利用太空卡犯案；公眾諮詢至下月二十八日，有需要會延長諮詢期。被問到是否為了加強監控，邱騰華指電訊商的資料庫不會與當局政府連接，僅執法部門在緊急時可取用。他又指，登記太空卡時所提供的資料比上台少，料對守法的用戶影響不大。



保安局副局長區志光說不同類型的騙案過去三年有上升趨勢，當中近九成電話騙案涉及使用太空卡，更有人利用太空卡犯下嚴重罪案，例如搖控引爆炸彈、偷運人蛇、販毒等，設實名制將有效防範此類罪案，「少一個人財產受傷害是好事」，並指全球有一百五十五個地區有相關規例，如內地、台灣、日韓及歐美等。



業界批諮詢一個月太短



資訊科技商會榮譽會長方保僑批評諮詢期太短，「一般修改電訊條例，最少都有三至六個月，甚至一年」，當局須清楚交代執行細節，加上電訊商維持資料庫的費用不菲，當局應給予財務支援。深水埗鴨寮街是售賣太空卡的熱門地點，有檔主擔心新措施影響生計。的士車行車主協會永遠會長吳坤成料初期會有少許影響，但日後會令司機更謹慎使用電話裝置，未嘗不是好事。



