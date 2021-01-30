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印協會前主席毛漢批BNO問題 升級至政治層面

2021-01-30 列印
　　中方及港府明日起均不承認BNO作為有效旅行證件和身份證明，印度協會前主席毛漢對本報說，據他了解，很多居港非中國籍人士都持有BNO，新措施對他們造成很大影響，批評BNO問題升級至政治層面，「呢種政治玩法對普通市民毫無益處！」

　　特區政府指可能有極少數非中國籍香港永久性居民，若只持有BNO護照，可向入境處申領簽證身份書以作國際旅行之用，入境處一般可在五個工作天內完成辦理。毛漢以他個人經驗為例，需要經常往返內地經商，會透過英國護照申請工作簽證。但很多在港非華裔人士因沒有回鄉證，故仍會使用BNO護照申請往來內地，形容BNO即將失效，對他們而言「十分麻煩」。

　　根據《特區護照條例》，屬少數族裔的香港永久性居民，要先加入中國國籍成為中國公民，才可申請特區護照。
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