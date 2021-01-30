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隔離病房污水渠滲漏 瑪麗病人須受監察

2021-01-30 列印
　　瑪麗醫院隔離病房的污水渠出現滲漏，水滴於昨早滲漏至下層心胸外科病房的天花，一名男病人被濺中頭部及右手，並表示懷疑有水滴濺入眼睛；一名護士被濺中頭及面部；而隔離病房一名清潔工人亦被水點濺中面部，其間有穿著全套保護裝備。

將進行渠管維修

　　該病人轉到隔離病房，兩名員工要接受醫學監察。以上三人及滲漏的水滴，均對新冠病毒呈陰性。心胸外科病房十二名病人已調至病房其他範圍，有兩宗原排期昨日進行的心胸外科非緊急手術要延期。

　　醫管局表示，該院於去年十二月亦曾發生滲漏事件，當時正值疫情升溫階段，未能即時騰空病房作全面維修，但現已決定下周起做渠管全面維修及改善工程，料需時一至兩星期。

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