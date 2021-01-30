餐廳七職員通宵白等反被罰 東發12小時零發現 15人未強檢遭票控

政府前晚七時起將北角東發大廈A至D座列為「受限區域」，要求區內人士須留在其處所並接受強制檢測。行動於昨早七時結束，共有四百七十五人接受檢測，無人確診。另有十五人因未進行強檢而被罰款五千元，包括「受限區域」內一間餐廳的七名職員，但餐廳負責人指未被安排檢測。



今次北角東發大廈的強檢行動於昨早七時結束，需時約十二小時，共有四百七十五人接受檢測，無人確診。有部份東發大廈相關人士已於周二至周四期間在其他檢測站接受檢測，共涉及約一千三百人。



政府在「受限區域」發現有十五人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款五千元和發出強制檢測令。在位於東發大廈樓下的食肆「Villa Villa」，有七名職員指在行動期間被迫留守餐廳過夜，以椅子當睡牀，他們亦獲發定額罰款告票。餐廳負責人許先生卻表示，警方前晚八時通知職員需留於店內等候檢測，但及至午夜仍無人安排，到早上卻有衛生署人員指職員無應門而發出告票。表明不會繳交罰款的許生指，翻查閉路電視後發現全晚無人到餐廳拍門，認為告票並不合理。



林鄭否認勞民傷財



就今次行動「零」發現是否勞民傷財，特首林鄭月娥強調東發大廈符合強檢標準，「受限檢測」有其實際需要。她提及有居民因未收到陰性結果的短訊，要在一日內兩次接受檢測，今次行動反映進行「強制檢測」或「受限檢測」的決定，應更快、更準，減少對居民帶來不便。同時，政府昨早亦在深水埗六幢早前被納入強檢公告的大廈，進行執法行動，檢查超過二百二十名居民的檢測報告，其中十四人違反強檢公告，遭定額罰款五千元，並發出強制檢測令。



