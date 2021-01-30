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港府新冠疫苗接種網站推出

2021-01-30 列印
　　不少市民對新冠病毒疫苗有疑慮，政府昨日推出新冠病毒疫苗接種計劃網站（https://www.covidvaccine.gov.hk），發放疫苗的官方和最新資訊，及澄清不實信息。待疫苗接種計劃正式展開後，網站也會提供計劃詳情並連結網上預約系統，有短片清楚解釋網上預約程序，以及在社區疫苗接種中心接種疫苗的注意事項。

澄清不實訊息 釋除公眾疑慮

　　網站目前載有最新消息、常見問題、教育及媒體資源、醫健通及查詢疫苗接種紀錄、醫護專業欄目等內容。政府表示，市民早日接種安全和有效的新冠疫苗，是防控疫情非常重要一環，也是市民回復較正常生活、恢復香港經濟活動的關鍵。政府相信透過多認識和了解，市民能更明白接種疫苗的好處和重要性，釋除疑慮。

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