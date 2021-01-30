墮樓教師裁定死於自殺 官指校長原可避免悲劇

東華三院李東海小學教師林麗棠前年三月疑因工作壓力，在校內墮樓身亡，死因裁判官周慧珠昨日裁定她死於自殺，又認為今次悲劇原本可以避免，若校長羅婉儀能夠對事不對人，指導出通告流程後，不再召見死者，悲劇便不會發生。死者父親及胞妹聞判後在庭外傷心哭泣。



周官強調，各老師庭上的證供顯示他們不滿是校長羅婉儀的語氣，和對待老師的態度，均與工作量無關，因為「一個人可能唔記得別人講嘅嘢，但一定記得別人說話帶畀佢嘅感受，而佢哋嘅感覺就係不受尊重」。



老父聞判傷心哭泣



周官亦認為接見死者的東華三院學務主任周志堅於事發前曾致電羅婉儀，透露他與死者會面的內容，指他的做法「實在太令人費解」。若周志堅當時能夠掌握真實情況，確保死者不會因投訴而被秋後算帳，悲劇亦不會發生；並質疑「一個唔聽老師講嘢嘅校長，會唔會聽咗總部的電話後，翌日就去關顧該老師呢？」當死者在翌日早上回校，得知羅已經知道投訴事件時，死者的心理壓力必定非常大，感到好害怕，亦不認為有人可以幫到她。所以，死者才會稱「不想見到佢醜陋的面孔」，繼而選擇在學校輕生，因為她知道如果她在學校自殺，羅的事業亦因而完結。



周官續稱，若羅在處理漏出通告事件時能對事不對人，在收到死者自我檢討報告後，不再要求其不斷修改及不再召見死者，並撤回要求死者自動辭職的說話。死者就不會認為她最後必然會失去工作，然後選擇與羅「同歸於盡」。



周官遂建議東華三院總部日後應確保投訴人知道事件將如何處理，並在投訴人同意的情況下才向其他人披露投訴人身份及事件。



