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金毛男疑似向相識司機「碰瓷」

2021-01-30 列印
■網上流傳一條車Cam片，拍到金毛男疑似有碰瓷動作。
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　　沙田出現懷疑碰瓷黨，網上流傳一條長約一分鐘長的車Cam片，拍攝時間為本周三晚上八時許，片中見一輛私家車在路口緩慢左轉不久，駛至沙田置富第一城商場對開時，一名穿白色上衣金毛男突然從巴士站衝出馬路，撞向私家車車頭自製撞車疑涉碰瓷。

　　其間未見金毛男受傷倒地，只見他指着司機疑責罵。短片中聽到有疑為司機男子向金毛男稱「有Cam呀！」碰瓷男疑事敗返回行人路，司機其後開車離去。

　　警方表示，本月二十七日晚上九時許，接獲一名三十一歲男司機報案，指一名他認識的男途人在置富第一城商場對開突然衝出馬路，阻擋其行駛中的私家車。初步調查不涉刑事成份，案件列糾紛案處理，暫未有人被捕。

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