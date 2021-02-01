﻿第四度突襲封區 麗港城兩座強檢

政府發言人指出，早前就麗港城第五座及第七座發出強制檢測公告，然而該小區內感染情況持續嚴峻，由上月十八日至二十九日兩座一共錄得十五宗確診。經過風險評估後，政府認為有需要在「受限區域」推行強制檢測，以截斷病毒傳播鏈，藉此消除區內居民的疑慮。
目標今晨七時完成
警方昨晚七時到麗港城五座及七座對開建立封鎖線，大批穿保護衣的工作人員到場準備以及進行登記工作，有數輛流動檢測車到場。現場有居民懷疑不滿封區措施而大叫，其後被多名警員拖入麗港城會所內制服。晚上九時，居民陸續到樓下的臨時檢測中心接受咽喉和鼻腔合併拭子採樣。
政府呼籲受檢人士合作，強調任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款五千元，並會收到強制檢測令。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款二萬五千元及監禁六個月。早前兩段強檢期限，有近一千二百名第五座及第七座居民接受檢測。
政府九天內第四次執行封區行動。首次佐敦「受限區域」強檢的陽性比率為百分之零點一七，其後油麻地及北角「受限區域」的陽性比率分別為百分之零點三及零。
增九廈列強檢名單
此外，再有九幢大廈被列入強制檢測名單，包括位於非「指定區域」的元朗鉅發大廈一座、天水圍天恒邨恒樂樓；位於「指定區域」的油麻地新填地街一百五十九號、渡船街富景洋樓、廟街一百六十五至一百六十七號、文蔚街文蔚樓、深水埗鴨寮街二百五十八號、紅磡必嘉街機利士大廈，以及寶其利街寶源大廈。