﻿第四度突襲封區 麗港城兩座強檢

藍田麗港城第五座及第七座過去半個月出現十五宗新冠肺炎確診病例，疫情持續不退，港府昨晚把兩座列為「受限區域」，要求有關居民須留在處所，並於今天凌晨二時前接受強制檢測。政府目標是在今日上午約七時完成行動。



政府發言人指出，早前就麗港城第五座及第七座發出強制檢測公告，然而該小區內感染情況持續嚴峻，由上月十八日至二十九日兩座一共錄得十五宗確診。經過風險評估後，政府認為有需要在「受限區域」推行強制檢測，以截斷病毒傳播鏈，藉此消除區內居民的疑慮。



目標今晨七時完成



警方昨晚七時到麗港城五座及七座對開建立封鎖線，大批穿保護衣的工作人員到場準備以及進行登記工作，有數輛流動檢測車到場。現場有居民懷疑不滿封區措施而大叫，其後被多名警員拖入麗港城會所內制服。晚上九時，居民陸續到樓下的臨時檢測中心接受咽喉和鼻腔合併拭子採樣。



政府呼籲受檢人士合作，強調任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款五千元，並會收到強制檢測令。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款二萬五千元及監禁六個月。早前兩段強檢期限，有近一千二百名第五座及第七座居民接受檢測。



政府九天內第四次執行封區行動。首次佐敦「受限區域」強檢的陽性比率為百分之零點一七，其後油麻地及北角「受限區域」的陽性比率分別為百分之零點三及零。



增九廈列強檢名單



此外，再有九幢大廈被列入強制檢測名單，包括位於非「指定區域」的元朗鉅發大廈一座、天水圍天恒邨恒樂樓；位於「指定區域」的油麻地新填地街一百五十九號、渡船街富景洋樓、廟街一百六十五至一百六十七號、文蔚街文蔚樓、深水埗鴨寮街二百五十八號、紅磡必嘉街機利士大廈，以及寶其利街寶源大廈。