﻿機場三跑地盤爆疫 累計13工人確診

昨天本港新增確診病例反彈至五十三宗，四十四宗屬本地感染，十七宗源頭不明，另有二十多宗初步陽性個案。機場第三跑道地盤疫情持續，再多四名工人染疫，同屬編號三三○三合約，群組累計十三名工人和兩名家人確診。
兩家人確診
三跑群組首宗病例上月二十二日出現，當局至近日才公佈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，首兩宗個案屬同一合約及工地（編號三二○六），當時已要求地盤停工和消毒，強調三跑地盤面積很大，當發現個案涉第二個合約及工地（編號三三○三），加上近兩天留意到病例數目上升，已公佈情況。張亦指，地盤工人體力勞動，工作期間較難戴口罩，亦共用更衣室，容易交叉傳染。
因應多個地盤爆疫，建造業議會聯同香港建造商會去年十二月下旬推出「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」，為工地人員提供上門檢測服務，至今為九十三個工地逾二萬二千人檢測，檢出四個確診個案。
建造業推上門檢測
建造業移動機械操作及維修人員工會副主席蘇四清向本報指，很多工友擔心傳染家人及停工，已主動接受檢測，但是地盤始終許多工人聚集，休息室數目不足，「若喺人工島工作更無地方食飯」，防疫有難度。
另一方面，再有兩名確診者不治，本港累計一百八十一名新冠病人離世。