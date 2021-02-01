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﻿九輸入病例 八宗涉印傭菲傭

2021-02-01 列印
　　外傭入境，帶來新冠病毒。昨天本港錄九宗輸入新冠肺炎病例，六宗來自印尼，兩宗來自菲律賓，均為外傭，餘下一宗個案則由俄羅斯抵港。

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大部份輸入個案前天抵港，其中一宗印尼輸入個案上月十日到港，在檢疫期第十九日的樣本驗出確診。

印尼菲律賓疫情嚴重

　　東南亞的新冠肺炎疫情嚴重，其中印尼前天新增一萬四千多宗確診個案，創單日新高，全國累計逾一百零六萬人染疫；菲律賓前天再多二千多人確診，全國累計逾五十二萬人染疫。
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