充份肯定警隊止暴制亂及防疫工作 駱惠寧林鄭慰問衝突中受傷警員

中聯辦主任駱惠寧及行政長官林鄭月娥昨日到訪警署，並慰問早前處理違法暴力事件時受傷的警員。期間，駱惠寧向警隊致送「忠誠勇毅 無畏無懼」的錦旗。他形容，警隊已經由城市治安警察，發展成為一支維護香港穩定和國家安全的堅強可靠、值得信賴的執法力量。



林鄭月娥則稱，警員在止暴制亂及防抗疫情上都做了大量工作，她對此充份肯定，又向受美國政府制裁的警隊人員，轉達國家主席習近平上周述職期間的關懷。



駱惠寧及林鄭月娥昨午先後到訪灣仔警察總部和尖沙咀警署，與百多位警員會面，了解其工作情況，並慰問早前處理違法暴力事件時受傷的警員。



中聯辦網站引述駱惠寧，肯定警隊在「止暴制亂，恢復秩序」過程中挺身而出、嚴正執法，沖鋒在前，連續作戰，為維護社會穩定和市民安全付出了艱辛努力、做出了突出貢獻，用實際行動詮釋了警隊「忠誠勇毅 心繫社會」的座右銘。



駱惠寧勉勵警隊堅守信念，不辱使命，繼續為國家護航，為香港守城，為市民保平安，要牢記無論面對多大風雨，祖國始終是堅強後盾。他又表示，警隊要隨時準備應對新挑戰，做維護香港穩定和國家安全的忠誠衞士。



林鄭月娥則表示，警務人員在過去一年，無論是在止暴制亂或防抗疫情，都做了大量工作，值得充份肯定。對於多名執行維護國家安全任務的警隊人員，受到美國政府制裁，林鄭月娥轉達國家主席習近平在上周述職期間的親切關懷。



轉達習近平親切關懷



同行的包括中聯辦副主任楊建平、警務聯絡部長陳楓、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強。他們其後亦到訪警方協助衞生署追蹤緊密接觸者的辦公室，據悉該系統至今協助調查了六十五個個案或群組，識別超過二點八萬名接觸者。