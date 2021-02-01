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資訊工會促撤回電話卡實名制

2021-02-01 列印
　　港府正就電話卡實名登記制度作公眾諮詢，但香港資訊科技界工會指實行制度將妨礙香港IT業的增長發展，增加科技公司研發及測試新系統的成本，促政府撤回建議。但政府強調登記制度完全無阻創新與資訊科技方面的發展。

　　工會表示，在科技公司的開發人員研發及測試新系統間，會以SIM卡模擬大量不同的身份，或對系統作出多次訪問，以收復錯誤及進行壓力測試。

　　但在實施電話卡實名制後，有關系統開發過程定將無可避免地延長，引致項目成本增加。商務及經濟發展局指，電話智能卡實名登記制度只規管用作人對人溝通的SIM卡，並不包括用作機器類型連接（M2M）的SIM卡，不影響用作物聯網服務的SIM卡的運作。

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