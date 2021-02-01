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婚禮業促疫市一筆過資助16萬

2021-02-01 列印
　　疫情嚴重影響婚禮及婚宴舉行，婚禮相關服務業包括婚紗店及化妝攝影等亦大受打擊，部份人生意少九成。業界促請政府補貼未來半年八成租金，以及提供一筆過十六萬元資助。

　　男裝禮服店負責人勞小姐指新人的心態就是不斷延期，延至政府放寬才會有意欲再辦婚禮，故不會再要求新人再付訂金延期，結果是零收入。有三至四成的業界未能受惠政府的防疫抗疫基金，婚紗店負責人黃小姐說：「化妝師、攝影師未必每個業界同行都有實體店，但政府要求拍照要有一間店舖才可申請，有行家未能符合條件。」

　　他們要求政府為實體婚禮店補貼八成租金，為期六個月，以及提供一筆過十六萬元資助，協助業界渡過寒冬。

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