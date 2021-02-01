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﻿飛鵝山情侶被「照田雞」滋擾 12行夜山男女「犯聚」破財五千﻿

2021-02-01 列印
■十二名行山客被控違反「限聚令」告票，每人罰款五千元。
■情侶報警聲稱遇襲。
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　　飛鵝山有一對二十多歲情侶，昨凌晨在私家車內聊天期間，懷疑被十二名行夜山的男女以電筒照射滋擾，故報警求助。警方到場調查後，向十二名行山客發出違反「限聚令」告票，每人罰款五千元。

　　事發於昨日凌晨零時左右，一名二十八歲男子與其二十四歲女友在泊於黄大仙飛鵝山道近山頂位置的私家車內聊天，期間有十二名行夜山的男女途經，有人走近懷疑以電筒照射車內，情侶不滿遭冒犯，於是下車與對方理論，雙方發生口角，情侶報警聲稱遇襲。

　　警方接報到場經初步調查後，將案件列糾紛處理，而涉案年齡介乎二十四至四十六歲的九男三女行山客，則涉嫌違反「限聚令」，警員向他們發出告票，每人罰款五千元。為控制本港疫情，政府將限聚令收緊至兩人，定額罰款金額為五千元。

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