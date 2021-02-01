﻿飛鵝山情侶被「照田雞」滋擾 12行夜山男女「犯聚」破財五千﻿

事發於昨日凌晨零時左右，一名二十八歲男子與其二十四歲女友在泊於黄大仙飛鵝山道近山頂位置的私家車內聊天，期間有十二名行夜山的男女途經，有人走近懷疑以電筒照射車內，情侶不滿遭冒犯，於是下車與對方理論，雙方發生口角，情侶報警聲稱遇襲。
警方接報到場經初步調查後，將案件列糾紛處理，而涉案年齡介乎二十四至四十六歲的九男三女行山客，則涉嫌違反「限聚令」，警員向他們發出告票，每人罰款五千元。為控制本港疫情，政府將限聚令收緊至兩人，定額罰款金額為五千元。
藍田麗港城第五座及第七座過去半個月出現十五宗新冠肺炎確診病例，疫情持續不退，港府昨晚把兩座列為「受限區域」，要求有關居民須留在處所，並於今天凌晨二時前接受強制檢測。政府目標是在今日上午約七時完成行動。...
2021-02-01
內地去年十月通過修訂《未成年人保護法》，據內媒上周一報道解釋，保護法在民政領域中首次明確九項關於未成年人的條例定義。不過有校園欺凌事件的受害者家屬質疑，條例不足以保障弱勢社群。有媒體舉例指，遼寧瀋陽小學有欺凌受害者的家長指，兒子在校時被高年級欺負，後被診斷患上嚴重抑鬱，但都無法轉校。因為當地教育部定性事件不屬校園欺凌。家屬指，這次修例後未能保障弱勢社群，質疑「官」「校」相衞。 內媒報道，修例首次明確定義「學生欺凌」，禁學校瞞報、建防欺凌機制，當地政府要向受害家庭提供經濟和法律援助，及協助學生轉校。但法例同時保障十二歲以下的兒童不需負刑責，事件靠雙方和解居多，意味小學的校園...
2021-02-01
面對新冠肺炎的衝擊，全球最關注今年的疫情發展。近日印度十四歲神童阿南德（Abhigya Anand，見圖）又有新預言，指二○二一年出現「六星連珠」，斷言全球經濟恐面臨崩潰。而台灣的著名命理師林正義亦針對該預測表示，二○二一辛丑牛年「死亡率高」，可能全球人民只剩下一半。 台命理師：全球人民只剩一半 命理師林正義日前於台灣三立電視節目《驚爆新聞線》中表示，「黃帝地母經」有一段話是「辛丑年，高低甚可憐，人民留一半，快活好桑田」，林正義認為，其中一句「人民留一半」代表今年疫情更加嚴重，就是在提醒各位二○二一年要小心為上，「庚子年是傳染率高，辛丑年是死亡率高。」不過其他命理師持不...
2021-02-01
信和旗下的馬鞍山臨海新盤SILVERSANDS，上周五（22日）以快打慢極速開放示範單位及公佈首批50伙價單，首批單位主要為一房及兩房戶，折實價586.31萬起，並於今日（30日）進行首輪開售，以及推...
2021-01-30
港股急回逾千點，加上美國「散戶對決大鱷」的GameStop夾淡倉事件，亦引發環球市況動盪。證券界人士認為，港股短期沽壓未止，料臨近農曆新年走勢偏淡，但若成功守到二萬八關便步入上落市，或可反彈至2880...
2021-02-01
貝迪斯右翼祖亞昆老而彌堅，最近還與左翼基斯甸泰路擦出火花，上周兩戰皇家蘇斯達，先在西甲接應後輩傳送扳平，再在西班牙盃跟拍檔合力擊敗對手晉級。今晚聯賽主場對狀態欠佳的奧沙辛拿，他倆雙翼齊飛有力率隊開主勝。（Now632台周二凌晨4:00直播） 上輪聯賽作客皇蘇，祖亞昆在七十七分鐘貝迪斯落後0:2之際後備入替，即與泰路擦出火花，完場前接應後者傳中破網逼和2:2。上周二西盃十六強主場再鬥皇蘇，這位三十九歲老隊長交出助攻，跟泰路攜手率隊贏3:1晉級。這對翼鋒上季聯賽亦曾領軍主場3:0大勝奧沙辛拿，今晚勢再顯神通。 奧沙辛拿對賽輸蝕 奧沙辛拿上周三西盃十六強作客0:0悶和乙組仔艾美利...
2021-02-01
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
過去一年新冠肺炎為全球帶來前所未有災難，至今總確診病例已逾億宗，死亡人數超過220萬，而本港第四波疫情亦於11月中反彈，社區感染個案再度回升。早前著名堪輿學家李丞責博士接受《頭條日報》訪問時，推測疾病...
2021-02-01
美國和法國都有教師罷課及拒絕回校上課的新聞，他們認為疫情仍然嚴重，危害師生安全。由於美國學生自殺率激增，家長已精疲力盡，故此要求學校回復面授課程的呼聲日大。儘管美國教育和?生部門在拜登上任後，強調教室通過適當遮蔽、社交距離和通風，面授課程總比線上教育好；然而美國一些地區教師的工會揚言，最快要到二○二二年才願意回校面授課程。 因為美國的教師工會素來力量強大，在新冠肺炎困擾下，大部份老師都能保住工作和準時出糧；所以有評論認為這次疫情已養懶教師，美國需要進行教育改革。 其實教育改革已快速進行中，特別是遠程教育技術的突破，學生學習方式被迫改變，形成了新的上課模式。實體上課的必要性正...
2021-02-01
不少人內在有鋤強扶弱潛意識，無準則界定好或不好，自命清高，想永遠留在高地，只出一張嘴，講到天花龍鳳，搬一堆理由撐弱勢的一方，只求獲取同溫層認同。 只可惜，這個世代，講一套、做一套的人多的是，回到現實面，無論有幾強鋤強扶弱心態，你會唔會為鬥氣，鬥到專買下游騎師、馬房呢？問十個，十個都應會答「不會」吧！ 無人會與錢鬥氣，偶而一、兩次未嘗不可，等如有些人求冷而博冷，總拿中一次抵十次、廿次，有否想過十次、廿次之間，錯過幾多次贏錢機會呢？ 根本無所謂冷、熱，命中率才是根本，贏或輸，完全取決在於此，找到一套最合自己的投注模式，才是最重要，最應做的事，不應為一時快感，無視只輸無贏後果。 ...
2021-02-01