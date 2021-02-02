﻿大廈現一宗無源頭個案即強檢 年廿九前大掃「毒」 抗擊疫情或日日封樓

社區新冠病毒傳播鏈剪不斷，圍封疫廈強檢，陸續有來。港府預告未來十日或每天都封樓「掃病毒」。政務司司長張建宗公佈，降低強檢門檻，只要大廈出現一宗源頭不明的確診個案或污水驗出病毒，就會要求居民強檢，料即日起至下周三（年廿九前）會有「廣泛及頻繁的行動」，有機會每日都有封廈行動。



港府與醫學專家商討後，認為未來兩周是抗疫的關鍵時刻，故決定以更進取、果斷的方式抗擊病毒。政府調低強檢的門檻，並優先為指定區域大廈做污水檢測，針對高風險地區盡早找出確診者。



污水有毒亦觸發強檢



由即日起，一棟大廈有一宗源頭不明確診個案或污水驗出病毒，整棟居民就要強檢。工作場所如有兩人疫染，同場人士要檢測。當局會加強追蹤確診者的同住家人。食環署亦會在「三無大廈」的公共地方大清潔。



政務司司長張建宗說，未來十日，即農曆年廿九之前，會有更多「廣泛及頻繁行動」，或每天至少有一次行動，甚至各區同時發生，規模跟北角東發大廈及藍田麗港城的行動相似。他說，針對個案多、樓宇質素欠佳及污水陽性大廈，對可能有播疫風險的大廈實行「封區」。



被問到封區為市民帶來不便，張說正正彰顯當局的抗疫決心，形容本港處於「攻堅戰」，會不時調整「戰略」，百分之百不會鬆懈，「目的只有一個，可以清零。」



被指抗疫「甩漏」 認有不足



被問到抗疫工作屢有「甩漏」，是否要向市民道歉，他未有正面回應，僅承認過去一段日子政府有不足之處，事後已加強追蹤工作，形容政府整個抗疫工作在向前走，內部統籌到位，政府會不遺餘力去打仗，沒有掉以輕心。



民政事務局局長徐英偉說，過去一個月，執行超過四十張強檢公告，涉二百五十棟樓宇，而過去四日五次執法行動，跟進需要強檢的大廈居民，對未強檢者發出三十張定額罰款告票。他強調，政府的執法行動並非想懲罰市民，而是要找出未有接受檢測者，不排除日後會採取突發的執法行動，突擊返回相關大廈執法，以加強阻嚇力。