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﻿麗港城遲解封 居民不滿阻返工

2021-02-02 列印
■麗港城五座及七座昨早遲逾半小時才解封。
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　　政府前晚突擊圍封麗港城五座及七座進行強檢，行動至昨早約七時半結束，四百六十名居民完成檢測後，沒有發現確診個案。行動較原定早上七時延遲至少半小時，有不少居民離開大廈時不滿，有人投訴阻礙上班，直斥這樣封區有甚麼意義，因很多居民都有跟指令檢測，「成件事好似做騷，唔知做畀邊個睇。」一名政府工作人員執行任務期間，遭一名受檢人士襲擊受傷。

460人檢測零確診

　　特首林鄭月娥感謝絕大部份市民配合政府為防控疫情而採取的強制措施，又向有政府人員在執行限制與檢測宣告行動期間遇襲受傷，她向該人員致以慰問，並譴責施襲者的暴力行為。

　　連同圍封北角東發大廈，兩次行動均無人染疫。政務司司長張建宗解釋是一個好跡象，形容居民接受檢測後，可感到安心，他不認同抗疫效益低。
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