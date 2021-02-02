﻿麗港城遲解封 居民不滿阻返工

460人檢測零確診
特首林鄭月娥感謝絕大部份市民配合政府為防控疫情而採取的強制措施，又向有政府人員在執行限制與檢測宣告行動期間遇襲受傷，她向該人員致以慰問，並譴責施襲者的暴力行為。
連同圍封北角東發大廈，兩次行動均無人染疫。政務司司長張建宗解釋是一個好跡象，形容居民接受檢測後，可感到安心，他不認同抗疫效益低。
社區新冠病毒傳播鏈剪不斷，圍封疫廈強檢，陸續有來。港府預告未來十日或每天都封樓「掃病毒」。政務司司長張建宗公佈，降低強檢門檻，只要大廈出現一宗源頭不明的確診個案或污水驗出病毒，就會要求居民強檢，料即日...
2021-02-02
外界關注新疆維吾爾自治區問題，而新疆維吾爾自治區政府指，歡迎各界包括新一屆美國政府官員在內的人士，到訪新疆，以實地了解真實情況，以免被美方前國務卿蓬佩奧的謊言所蒙蔽。自治區宣傳部指，新疆一切光明磊落、坦坦蕩蕩，沒有甚麼不能看，但中方有原則底線，絕不接受任何有罪推定式的所謂「調查」。 他又指，中方一直在就歐盟駐華使節的訪疆事宜，與歐方保持溝通，望對方能盡量成行。
2021-02-02
緬甸周一凌晨發生軍事政變。國務資政、實質領導人昂山素姬和總統溫敏等多名政府高官突遭軍方扣押，國營電視台暫停廣播，內比都的電話及互聯網服務中斷，內比都和仰光街上都有士兵駐守。軍方宣佈國家進入緊急狀態一年...
2021-02-02
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業首席高級營業經理廖潔思示，將軍澳維景灣畔16座高層A室，面積516方呎，屬兩房間隔，議價後以842萬易手，呎價16318元，屬市價水平，據了解，買家為首置客，原業主於11年4月以約408萬購入，是次轉售帳面賺約434萬，升值逾1倍。 中原高級分區營業經理施志鋼表示，鰂魚涌逸樺園2座中層C室，面積616方呎，兩房間隔，景觀開揚，原先叫價1380萬，議價後以1300萬易手，呎價21104元，買家屬自用客，原業主於12年以880萬購入，帳面獲利420萬，升值48%。 美聯高級區域經理鄧涇渭表示，元朗朗庭園5座高層D室，面積4...
2021-02-02
市場憧憬美國即將推出新一輪的經濟紓困方案，外圍股市昨晚普遍上升。加上美國科技股造好，截至本港時間晚上10時38分，杜指報30243點，升257點或0.86%；標普500指數報3751點，漲36點或0....
2021-02-02
曼聯近兩輪英超不勝痛失榜首，被名宿堅尼狠批沒有爭冠雄心。安東尼馬迪爾和拉舒福特亦因表現欠佳，先後受到種族歧視言論攻擊，幸好後者挺身而出，矢言以黑人為傲，決意面對種族問題。今仗主場迎戰聯賽三連敗的修咸頓，新黑雙煞勢克服種族歧視，並率紅魔踢出爭冠氣勢，主勝放心捧。 （Now621、611台周三凌晨4:15直播） 兩周前曼聯仍然是英超一哥，但近兩輪先輸錫菲聯後和阿仙奴共失五分，在踢多一場下，本輪前仍落後榜首的同市死敵曼城三分。紅魔名宿堅尼狠批後輩欠缺爭冠應有的態度：「曼聯缺乏堅定的信念和渴望，球員們似乎對挑戰感到恐懼，還未做好準備爭冠。」 挺身拯救頹魔 連續兩輪失分，球員表現失準...
2021-02-02
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
姜濤同Lokman（楊樂文）@MIRROR有份參與ViuTV原創劇《太平紋身店》演出，姜濤演黃德斌囝囝，而Lokman就做德斌年輕版。提到兩人首次演古惑仔，兩人都好鬼興奮，仲大講劈友難忘戲份，不過姜B...
2021-02-02
多個社區潛伏新冠病毒，港府改變抗疫策略，以突擊封區為主，通宵為居民做檢測，就地找出隱性患者，務求快速小區「清零」。部份受影響居民抱怨，指封樓阻礙翌日上班。當局要體恤市民為口奔馳，必須更人性化執行突擊強檢行動。 前天麗港城兩座被封強檢，當局原定翌日早上七時完成，最後延至七時半之後解封，引起部份居民質疑不準時，亦有人投訴上班受阻，也有學生擔心遲到。事件反映港人重視工作，恐僱主不理解，亦顧慮個人的收入。當局要有更大的同理心，責成前線人員，可以提早解封，就早一點，方便居民回復正常的生活。居民也要明白，當局的強檢行動，旨在排除大廈爆疫的風險，是保障他們的健康，大家要忍耐。 隨著港府降...
2021-02-02
大家剛周末晚有看越洋轉播的南非賽事嗎？大都會錦標賽是當地最大的賽馬日之一，按理來說，水準應該不俗。但放眼所見，即使跑長中短途，一級賽還是讓磅賽，都有一部份馬是全無爭勝能力。如果是普通賽事，尚可理解。但是在大賽中仍如此，就有點奇怪。 再細心看看，每場賽事都會有一些馬跑到左歪右曲，試想大賽日尚且如此，平時的賽事水準又會怎樣？ 因為經濟環境的關係，南非賽馬的獎金已一減再減，所以放眼下來，有幾件熟口熟面的綵衣已幾乎壟斷了當地的頭馬。更可怕的是，當地的馬匹價錢從來都無明顯下跌，所以近年大家都會見到很多由南非出口的馬匹來到香港，因為這已是他們主要的收入來源。 如今南非馬主的策略，變成了...
2021-02-02