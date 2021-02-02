﻿黃大仙祠年三十晚封閉 取消公眾頭炷香

新冠肺炎病毒兇惡，善信年三十晚不能去黃大仙祠上頭炷香！嗇色園公佈，黃大仙祠年三十晚頭炷香安排，因應疫情，將不會開放予公眾參與，是九十九年來首次。而沙田車公廟年初二沙田鄉事委員會的求籤活動，亦不開放給公眾參與。



嗇色園決定下周四年三十晚午夜十二時不開放給善信上頭炷香，但善信可以在家中面向獅子山方向祈福上稟。嗇色園會在社交專頁直播祈福儀式和臨近子夜上香的情況。



黃大仙祠在年三十當日的開放時間為早上七時半至下午四時半。正月初一至十四會於早上七時半開放，下午六時後關閉。正月十五則會開放至晚上九時。太歲元辰殿則於年三十至初一期間暫停開放。



黃大仙祠表示，新春開放期間會實施人流管制及防疫措施，市民在正月初一至十五期間入場參拜，可選擇掃描安心出行二維碼、拍八達通卡並輸入電話號碼，或向職員登記姓名及電話號碼，按指示進入排隊區輪候。嗇色園會設人流統計系統，如太擁擠，正門外大電視會作出紅色告示，暫停讓善信入祠。



祠內不設供品區及跪拜區，並嚴禁大束香枝、攜帶粗香、元寶蠟燭、生油及大型供品。年初一至初七期間，嗇色園將向善信免費派發香枝，每人可獲三枝「大仙香」，並由工作人員點燃。嗇色園監院李耀輝（義覺）道長及主席馬澤華均指，善信可以「空手進園」，「所有香唔使你點，以免點香嗰陣黐埋一齊，亦都唔好帶供品阻礙地方。」



此外，華人廟宇委員會公佈沙田車公廟年初二早上由沙田鄉事委員會主持的求籤活動，將不開放予公眾參與。新春期間車公廟內實施單向人流管制，並會控制進廟人數不多於可容納人數上限的一半。