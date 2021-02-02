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綠楊R座24戶約百人送檢疫

2021-02-02 列印
　　荃灣綠楊新邨R座累計有十二人確診新冠肺炎，十八樓以上零四及零五室住戶須送往檢疫，涉二十四戶、少於一百人。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察後說，兩室共用的天井非常深，估計十八樓出現橫向傳播，再透過煙囪效應播毒。由於有R座確診住戶曾與D座居民舉辦聚會，D座居民亦要強檢。

　　此外，昨天本港新增三十四宗確診個案，本地個案有二十九宗，另二十多宗初步確診個案。另外，一人從尼泊爾抵港、於酒店檢疫第十二日驗出有N501Y變種病毒。再多一名八十五歲女病人染疫亡。

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