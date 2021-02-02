綠楊R座24戶約百人送檢疫

大家剛周末晚有看越洋轉播的南非賽事嗎？大都會錦標賽是當地最大的賽馬日之一，按理來說，水準應該不俗。但放眼所見，即使跑長中短途，一級賽還是讓磅賽，都有一部份馬是全無爭勝能力。如果是普通賽事，尚可理解。但是在大賽中仍如此，就有點奇怪。 再細心看看，每場賽事都會有一些馬跑到左歪右曲，試想大賽日尚且如此，平時的賽事水準又會怎樣？ 因為經濟環境的關係，南非賽馬的獎金已一減再減，所以放眼下來，有幾件熟口熟面的綵衣已幾乎壟斷了當地的頭馬。更可怕的是，當地的馬匹價錢從來都無明顯下跌，所以近年大家都會見到很多由南非出口的馬匹來到香港，因為這已是他們主要的收入來源。 如今南非馬主的策略，變成了...

2021-02-02