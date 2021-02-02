﻿站在哥本哈根機場免稅店內

丹麥國家不大，首都哥本哈根機場卻是乘載了大量北歐往來世界各地的遊客，是一個國際交通樞紐。在人來人往的哥本哈根機場免稅店內，NEW NORDIC設有一個非常顯見又精緻的專櫃。



這個專櫃的設立，故事是由一位NEW NORDIC的高層開始，一次偶然下，他得知機場免稅店對NEW NORDIC產品很熟知，而且深信很多逛免稅店的顧客都想購買。於是，NEW NORDIC設了專櫃，亦為專櫃的產品，預備各國語言的資料單張，期望遊客逛時能更了解產品。基於專櫃是位處護膚品區，所以NEW NORDIC在此只推出美容系列的產品，並主打生髮片和膠原蛋白片。



結果，很多遊客和丹麥旅客看到了生髮片和膠原蛋白片，憑藉單張的資料更了解產品成分和功效後，從而增加購買意欲。NEW NORDIC相信來到護膚產品區的遊客，必也了解到內外雙修的好處吧！



NEW NORDIC生髮片和膠原蛋白片，都經過法國的臨床實驗，證明前者有效減少脫髮和後者可8週減少細紋。實驗通過對照組（服用安慰劑）和試驗組（服用NEW NORDIC產品）的科學比較後從而得出結果，是非常科學客觀的。



雖然難以斷定到底內服還是外用哪項更重要，但可以肯定的是，外用可立竿見影，內服則需要時間和耐心才能見到成效。北歐人的性情普遍比較平和，為人處事很低調。北歐人的生活習慣就包括服用保健品，譬如現在是冬季，日照時間很短，補充維生素D的人很多。NEW NORDIC產品眾多，在香港銷售的只是在歐洲最受歡迎的幾種產品而已。歡迎大家關注NEW NORDIC的Facebook和IG，並隨時聯繫。最後提一提大家，現在有新年勁減的買二送一優惠、不妨瀏覽屈臣氏，萬寧和NEW NORDIC官網！