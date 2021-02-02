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餐飲美容業界恐捱不過年關

2021-02-02 列印
　　防疫措施再度延長，食肆晚市禁堂食、美容院及娛樂場等繼續關門。餐務管理協會會長楊位醒對本報說，延長二人限桌令對中式酒樓的衝擊最大，因年三十前的團年聚餐訂位近乎零，午市生意幫補不大，除非正月十五後的春茗容許最少六人一枱，否則酒樓捱不過今年年關，業內將觸發結業潮。

　　美容業總會創會主席葉世雄形容消息令人絕望，「好似每隔一排等判刑咁，又唔知判幾耐。」他指美容業在早前的疫情裏維持零確診者，質疑政府的無視業內近萬人「三個幾月無工開、無錢食飯」，又指政府不是彈盡糧絕，應馬上給予業界財政支援。

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