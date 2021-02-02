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政府將設18區接種疫苗中心

2021-02-02 列印
　　食物及衞生局局長陳肇始昨公佈，政府將會設立十八區新冠病毒接種中心，由醫療人員主理接種，積極邀請承辦商參與接種，並向私家醫生邀請參與疫苗接種計劃。她強調復星與德國藥廠BioNTech疫苗已完成首批一百萬劑生產，預計首批疫苗二月下旬運抵香港。

　　政府已成立新冠疫苗臨牀事件專家委員會，監察疫苗接種後的不良反應、委員會亦會持續評估接種情況和提交建議。

　　另外，澳門政府公佈，首批十萬劑國藥疫苗將於本周抵澳，農曆新年後將為前線人員等優先接種。另十萬劑復星BioNTech疫苗亦預計本月下旬交付，三月安排接種。當局指會在自願和可選擇情況下接種疫苗。

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