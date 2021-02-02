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美股中段升68點

2021-02-02 列印
　　市場憧憬美國即將推出新一輪的經濟紓困方案，外圍股市昨晚普遍上升。美股早段抽升，杜指中段報三○○五一點，升六十八點；納指則報一三二○一點，升一百三十一點。

　　滙控美國預託證券價格見四十點六一港元，跌零點一四港元；騰訊則見七百一十九點六二港元，升七點六二港元。

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