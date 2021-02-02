對港鐵報告指東鐵意外主因之一，是前線員工未向上級匯報，致問題未及時處理，令情況惡化致意外發生。陳指，據了解，這情況並非首次發生，要求港鐵重整內部匯報程序，加強人事管理，不容許類似事件重演。
周六起逐步轉用九卡車 議員促繁忙時段加班
對港鐵報告指東鐵意外主因之一，是前線員工未向上級匯報，致問題未及時處理，令情況惡化致意外發生。陳指，據了解，這情況並非首次發生，要求港鐵重整內部匯報程序，加強人事管理，不容許類似事件重演。
大廈現一宗無源頭個案即強檢 年廿九前大掃「毒」 抗擊疫情或日日封樓
社區新冠病毒傳播鏈剪不斷，圍封疫廈強檢，陸續有來。港府預告未來十日或每天都封樓「掃病毒」。政務司司長張建宗公佈，降低強檢門檻，只要大廈出現一宗源頭不明的確診個案或污水驗出病毒，就會要求居民強檢，料即日...
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新疆政府：歡迎美官員來訪 謝絕有罪推定式「調查」
外界關注新疆維吾爾自治區問題，而新疆維吾爾自治區政府指，歡迎各界包括新一屆美國政府官員在內的人士，到訪新疆，以實地了解真實情況，以免被美方前國務卿蓬佩奧的謊言所蒙蔽。自治區宣傳部指，新疆一切光明磊落、坦坦蕩蕩，沒有甚麼不能看，但中方有原則底線，絕不接受任何有罪推定式的所謂「調查」。 他又指，中方一直在就歐盟駐華使節的訪疆事宜，與歐方保持溝通，望對方能盡量成行。
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緬甸軍事政變拘昂山素姬等政要 昂山籲民眾反抗 多國促「放人」
緬甸周一凌晨發生軍事政變。國務資政、實質領導人昂山素姬和總統溫敏等多名政府高官突遭軍方扣押，國營電視台暫停廣播，內比都的電話及互聯網服務中斷，內比都和仰光街上都有士兵駐守。軍方宣佈國家進入緊急狀態一年...
2021-02-02
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二手再錄市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業首席高級營業經理廖潔思示，將軍澳維景灣畔16座高層A室，面積516方呎，屬兩房間隔，議價後以842萬易手，呎價16318元，屬市價水平，據了解，買家為首置客，原業主於11年4月以約408萬購入，是次轉售帳面賺約434萬，升值逾1倍。 中原高級分區營業經理施志鋼表示，鰂魚涌逸樺園2座中層C室，面積616方呎，兩房間隔，景觀開揚，原先叫價1380萬，議價後以1300萬易手，呎價21104元，買家屬自用客，原業主於12年以880萬購入，帳面獲利420萬，升值48%。 美聯高級區域經理鄧涇渭表示，元朗朗庭園5座高層D室，面積4...
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憧憬紓困方案 買盤復現 科技股造好 杜指升311點
市場憧憬美國即將推出新一輪的經濟紓困方案，外圍股市昨晚普遍上升。加上美國科技股造好，截至本港時間晚上10時38分，杜指報30243點，升257點或0.86%；標普500指數報3751點，漲36點或0....
2021-02-02
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向歧視說不 新黑雙煞取「聖」
曼聯近兩輪英超不勝痛失榜首，被名宿堅尼狠批沒有爭冠雄心。安東尼馬迪爾和拉舒福特亦因表現欠佳，先後受到種族歧視言論攻擊，幸好後者挺身而出，矢言以黑人為傲，決意面對種族問題。今仗主場迎戰聯賽三連敗的修咸頓，新黑雙煞勢克服種族歧視，並率紅魔踢出爭冠氣勢，主勝放心捧。 （Now621、611台周三凌晨4:15直播） 兩周前曼聯仍然是英超一哥，但近兩輪先輸錫菲聯後和阿仙奴共失五分，在踢多一場下，本輪前仍落後榜首的同市死敵曼城三分。紅魔名宿堅尼狠批後輩欠缺爭冠應有的態度：「曼聯缺乏堅定的信念和渴望，球員們似乎對挑戰感到恐懼，還未做好準備爭冠。」 挺身拯救頹魔 連續兩輪失分，球員表現失準...
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Switch芒亨特別版
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
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Lokman運滯拜神求安心 姜濤誤爆《太平》被劈死結局
姜濤同Lokman（楊樂文）@MIRROR有份參與ViuTV原創劇《太平紋身店》演出，姜濤演黃德斌囝囝，而Lokman就做德斌年輕版。提到兩人首次演古惑仔，兩人都好鬼興奮，仲大講劈友難忘戲份，不過姜B...
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社論——封廈強檢要 「快準正」
多個社區潛伏新冠病毒，港府改變抗疫策略，以突擊封區為主，通宵為居民做檢測，就地找出隱性患者，務求快速小區「清零」。部份受影響居民抱怨，指封樓阻礙翌日上班。當局要體恤市民為口奔馳，必須更人性化執行突擊強檢行動。 前天麗港城兩座被封強檢，當局原定翌日早上七時完成，最後延至七時半之後解封，引起部份居民質疑不準時，亦有人投訴上班受阻，也有學生擔心遲到。事件反映港人重視工作，恐僱主不理解，亦顧慮個人的收入。當局要有更大的同理心，責成前線人員，可以提早解封，就早一點，方便居民回復正常的生活。居民也要明白，當局的強檢行動，旨在排除大廈爆疫的風險，是保障他們的健康，大家要忍耐。 隨著港府降...
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輝灑自如——南非新馬 囫圇吞棗
大家剛周末晚有看越洋轉播的南非賽事嗎？大都會錦標賽是當地最大的賽馬日之一，按理來說，水準應該不俗。但放眼所見，即使跑長中短途，一級賽還是讓磅賽，都有一部份馬是全無爭勝能力。如果是普通賽事，尚可理解。但是在大賽中仍如此，就有點奇怪。 再細心看看，每場賽事都會有一些馬跑到左歪右曲，試想大賽日尚且如此，平時的賽事水準又會怎樣？ 因為經濟環境的關係，南非賽馬的獎金已一減再減，所以放眼下來，有幾件熟口熟面的綵衣已幾乎壟斷了當地的頭馬。更可怕的是，當地的馬匹價錢從來都無明顯下跌，所以近年大家都會見到很多由南非出口的馬匹來到香港，因為這已是他們主要的收入來源。 如今南非馬主的策略，變成了...
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