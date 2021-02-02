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周六起逐步轉用九卡車 議員促繁忙時段加班

2021-02-02 列印
　　東鐵本周六起將逐步轉用九卡列車，民建聯立法會議員陳恒鑌指，九卡車的運客能力較現行十二卡車為低，他反映有市民十分擔心繁忙時間東鐵線或十分擠逼，故強烈呼籲港鐵必須在繁忙時間增加班次。

　　對港鐵報告指東鐵意外主因之一，是前線員工未向上級匯報，致問題未及時處理，令情況惡化致意外發生。陳指，據了解，這情況並非首次發生，要求港鐵重整內部匯報程序，加強人事管理，不容許類似事件重演。

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