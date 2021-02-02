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僅兩大學有人參選學生會

2021-02-02 列印
　　近年爆發連串社會運動，不少大學的學生會都有表態。有傳媒指八間資助大學中，只有香港大學及中文大學有學生參選，其餘恐怕要面臨「斷莊」的危機。

　　報道指，只有中文大學有「新內閣」參選，香港大學則只有一人參選。科技大學、城市大學、教育大學、浸會大學以及嶺南大學據悉暫時都沒有學生報名參選，極大機會「斷莊」。若屆時仍未有新的學生會內閣，學生會事務將會由由評議會等學生組織暫代處理。



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