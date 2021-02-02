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美加表明承認BNO地位

2021-02-02 列印
　　英國開放予合資格港人申請英國國民（海外）護照、即BNO簽證移民後，有市民昨到簽證中心提供指紋辦理手續。美國和加拿大表明仍承認BNO地位，指港人仍可使用BNO入境兩國。

　　美國國務院和加拿大駐港總領事館回應港台查詢，美國國務院發言人指北京及特區政府不承認BNO的決定對美國沒有影響，BNO仍可用作申請當地簽證及入境美國；發言人批評中國侵害香港的自由和民主，違反中國在回歸時作出的承諾。加拿大駐港總領事館指，接納BNO作為到加拿大旅遊的證件。



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