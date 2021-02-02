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林鄭：當前首要任務應對疫情

2021-02-02 列印
　　特首林鄭月娥昨在一個經濟論壇上表示，一年多過去，香港目前仍陰霾密佈，經濟大受打擊，前景似乎有些暗淡，強調當前首要任務是應對疫情，近日政府已採取更果斷措施，期望可有效遏制疫情。

　　林鄭月娥又指出，去年亦是香港回歸以來的重要轉折點，是「一國兩制」行穩致遠的新起點。她批評美國籍香港事務大做文章，對中央和香港官員實施制裁，令中美關係陷入前所未有的困境，不但損害雙方利益，更令受疫情影響的經濟能否短時間內復甦增添變數。

任志剛對港問題感「心噏」

　　行政會議成員、金管局前總裁任志剛指對香港金融方面發展樂觀，但不能自滿。他又對香港的多種深層次問題感到「心噏」，認為這些問題不容易解決，需要有新思維處理。

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