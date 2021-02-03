﻿朗豪坊UNIQLO爆疫 三員工中招

油尖旺舊樓群疫情未止，旺角朗豪坊也爆疫，商場五樓服飾店UNIQLO有三名員工確診新冠肺炎，他們曾往港島參與一個私人聚會，十一名參加者中，已有五人染疫。衞生防護中心呼籲，市民光顧過這間UNIQLO，如果擔心，應去檢測。



昨天本港新增二十五宗確診病例，較前一天回落近三成半，亦創近一個月新低，另有二十多宗初步陽性個案。防護中心傳染病處主任張竹君公佈，旺角朗豪坊UNIQLO爆疫，有三名全職及兼職員工確診，涉售貨員及收銀員，三人於上月三十日最後一天上班，感染源頭不明，全店即時關閉十四日，約七十多名全職及兼職員工要強制檢測。



曾出席私人聚會 多人確診



三名患者曾於上月二十八日在港島出席一個私人聚會，同場十一人中已有五人確診及一人初步確診，其中一人於聚會翌日發病，亦有一人居住在深水埗指定區域。張竹君指，「三個（病者）都喺同一個地方做嘢，我哋覺得會係朋友聚會傳播，因為時間脗合」。被問及市民選購衣服會否有危險，她指，病毒經「物傳人」的機會較細，故暫毋須把檢測範圍擴大至顧客，如有市民擔心，可自行去檢測。



此外，昨有四宗本地感染但源頭不明的病例，其中一人是家庭主婦，另外三人任職文員，他們所住的大廈被列入強檢名單，包括柴灣興華（一）邨美華樓、將軍澳富康花園九座、元朗塘頭埔村十六號及屯門友愛邨愛暉樓。



機場三跑地盤群組再多五宗病例，包括一名工作人員及四名緊密接觸者。當局已要求爆疫工地三千名員工強檢，並向附近約千人派發樣本瓶。救世軍南山長者之家再多一名院友及一名工作人員初步確診，累計三人染疫，全院一百七十多名院友及工作人員要檢疫。



另外，政府化驗所通報，新增五宗輸入個案帶變種病毒N501Y基因，分別來自巴基斯坦、愛爾蘭、杜拜及瑞士。再多兩名七旬男病人昨日染疫不治，累計共有一百八十四人離世。