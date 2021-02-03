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美上月9.5萬人疫亡 福奇籲盡快接種疫苗

2021-02-03 列印
　　美國上月有逾九萬五千人死於新冠肺炎，為單月最高死亡人數。傳染病部門主管福奇表示，新冠肺炎康復者因抗體不足，很大機會再次感染南非的變種新冠病毒，他呼籲民眾盡快接種疫苗，阻止疫情藉病毒變種加快蔓延。

內地增12本地確診

　　此外，內地周一新增十二宗本地確診個案，是近一個月以來最少，其中黑龍江有八宗，河北更是今年以來首度零確診。中國工程院院士鍾南山日前與黑龍江的專家舉行網上會議，指東北地區天氣寒冷是病毒傳播主因，並提到近日疫情放緩，是當地政府推行有效措施的成果。

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